Ураження чотирьох ворожих кораблів у Чорному морі: у ЗСУ відповіли, чи є повне знищення
Джерело:СтратКом ЗСУ
Російська флотилія зазнає вагомих втрат. Так, Сили оборони уразили аж 4 ворожих кораблі. У Збройних Силах України розповіли, чи можна говорити про повне знищення.
Нагадаємо, ЗСУ змогли уразити ВДК "Костянтин Ольшанський" українською ракетою "Нептун". Відомо, що цей корабель колись належав Україні, однак окупанти незаконно привласнили його ще у 2014 році, під час окупації Криму.
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В якому стані уражені російські кораблі
Зранку 26 березня СтратКом ЗСУ оприлюднив нову інформацію про ураження російських кораблів.
Там зазначили, що за уточненою інформацією від Командування Військово-Морських Сил, 24 березня 2024 року Сили оборони України окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" уразили два інші кораблі окупантів, а саме розвідувальний корабель "Іван Хурс" та великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".
На жаль, характер ураження не дає можливості говорити про повне знищення кораблів, однак кораблі виведені з ладу,
– йдеться в повідомленні.
ЗСУ уразили 4 судна російського флоту
- СтратКом Збройних Сил України повідомив 24 березня про чергове успішне ураження ворожих десантних кораблів. Відомо, що ЗСУ успішно атакували великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 26 березня розповів, що українцям вдалося уразити ВДК "Костянтин Ольшанський" ракетами "Нептун". Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.
- Крім цього, варто зауважити, що цей корабель 9 років стояв у бухті й окупанти його почали розбирати на запчастини. На 10 рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його відновили.
- Крім цього у ВМС підтвердили атаку і на розвідувальний корабель "Іван Хурс" і розповіли деталі. Так, Плетенчук повідомив, що "Іван Хурс" також пошкодили під час удару. Як повідомив Плетенчук – уражено розвідувальне обладнання. "Що стосується "Івана Хурса", тут можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в кормовій частині корабля. Фактично, зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може", – повідомив Плетенчук.