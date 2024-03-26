Ураження чотирьох ворожих кораблів у Чорному морі: у ЗСУ відповіли, чи є повне знищення

Російська флотилія зазнає вагомих втрат. Так, Сили оборони уразили аж 4 ворожих кораблі. У Збройних Силах України розповіли, чи можна говорити про повне знищення.

Нагадаємо, ЗСУ змогли уразити ВДК "Костянтин Ольшанський" українською ракетою "Нептун". Відомо, що цей корабель колись належав Україні, однак окупанти незаконно привласнили його ще у 2014 році, під час окупації Криму.

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В якому стані уражені російські кораблі

Зранку 26 березня СтратКом ЗСУ оприлюднив нову інформацію про ураження російських кораблів.

Там зазначили, що за уточненою інформацією від Командування Військово-Морських Сил, 24 березня 2024 року Сили оборони України окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" уразили два інші кораблі окупантів, а саме розвідувальний корабель "Іван Хурс" та великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".

На жаль, характер ураження не дає можливості говорити про повне знищення кораблів, однак кораблі виведені з ладу,

– йдеться в повідомленні.

ЗСУ уразили 4 судна російського флоту