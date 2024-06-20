Один Magura уразив одночасно чотири катери: у ГУР розкрили деталі удару по "Тунцях" у Криму

ГУР МО 30 травня уразило на території тимчасово окупованого Криму російські катери "Тунець". Для удару українські розвідники використали два дрони Magura.

Про це в етері телемарафону розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає 24 Канал. За його словами, один морський дрон пробив фортифікації – бонові загородження, інший – уразив цілі.

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Як вдалося уразити російські "Тунці"

Це ми бачили під час ураження одразу чотирьох швидкісних катерів типу Тунець. Під шквальним вогнем авіації, артилерії, стрілкової зброї, але це все не спрацювало. Один дрон знищив, пошкодив, уразив ворожі швидкісні катери,

– розповів Юсов.

Як пояснив речник ГУР МО, такі операції не тільки послаблюють російський флот, а й ліквідовують висококласних фахівців країни-агресора.

Нагадаємо, російські телеграм-канали 30 травня орієнтовно о 02:30 повідомили, що припиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві скаржилися, що чули буцімто щонайменше 10 вибухів біля мостового переходу.

Пізніше джерела 24 Каналу у ГУР МО підтвердили, що внаслідок операції Головного управління розвідки у Криму було уражено два російських катери у межах операції спецпідрозділу розвідки.

Згодом в ГУР МО офіційно заявили, що 30 травня 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад Росії.