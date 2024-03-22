Уражено Дніпровську ГЕС: момент російського удару потрапив на відео
Джерело:United24
Російська армія 22 березня завдала масованого удару по енергосистемі України, зокрема уразивши Дніпровську ГЕС. У мережі показали відео безпосереднього влучання ворожої ракети у структуру.
Зазначається, що 8 російських ракет влучили прямо по станції Дніпровської ГЕС. За повідомленнями Укргідроенерго, після масштабної атаки Росії вона у критичному стані.
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Атака на ДніпроГЕС
Вночі 22 березня російська армія завдала найбільшого удару по енергетичному сектору нашої держави від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, вона пошкодила найбільшу ГЕС України – Дніпровську.
Російські ракети не мають затримок, як пакети допомоги Україні. "Шахеди" не є нерішучими, на відміну від деяких політиків,
– зазначили в United24.
Момент влучання ракети по ДніпроГЕС: дивіться відео
Всього під час нічної атаки по Україні було використано понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Удари призвели до руйнування десятки будівель, а сотні тисяч громадян лишилися без світла. Також є поранені. У United24 закликали міжнародну спільноту збільшити підтримку нашої держави, адже нам потрібен захист від держави-терориста.
Атака на ДніпроГЕС: що відомо
- Вночі під час масштабної атаки Росії пошкоджень зазнала Дніпровська ГЕС – найбільша гідроелектростанція в Україні. Вона утворює найстаріше водосховище на річці Дніпро та є важливим об'єктом інфраструктури. У неї влучило 8 ракет.
- Ще за день до атаки росіяни почали готуватися і попереджували про удар – вони поширювати інформацію, нібито українські війська збираються вдарити про ДніпроГЕС. Вочевидь, ворог розраховував на підрив дамби й таким чином хотів переконати західний світ в тому, що в катастрофі винна Україна. Однак вже після удару росіяни почали радісно розганяти "перемогу" і взяли на себе відповідальність за теракт.
- На щастя, вдалося запобігти екологічній катастрофі – дамба продовжує стояти. Проте унаслідок влучання у станцію у Дніпро витекли нафтопродукти. Фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу оглянули місце та підтвердили забруднення довкілля.