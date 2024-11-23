Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації: що змінилося

Постанова № 1332 від 22 листопада 2024 року "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" регулює новий порядок бронювання. Важливо, що саме на цей документ чекали працівники критичних підприємств.

До 15 листопада було проведено аудит критичних підприємств. Частину визнали такими, що не мають права на бронювання працівників. 24 Канал з посиланням на Економічну правду передає основні зміни.

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Що змінилося в новому порядку бронювання

Тепер обов'язковими критеріями для визнання підприємства критично важливим є відсутність заборгованості по сплаті податків та ЄСВ, а також середня зарплата працівників за останній квартал не менше мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5.

Орган, який прийняв рішення надати підприємству статус критичного, буде моніторити діяльність заброньованого бізнесу. А центральні органи виконавчої влади та обласні адміністрації (у тому числі Київська та Севастопольська міські ОВА) мають переглянути рішення про визначення підприємств критично важливими протягом трьох місяців.

Основні зміни для бізнесу:

критичність підприємства будуть погоджувати з Мінекономіки та Міноборони;

бронювання військовозобов'язаних здійснюють лише через Дію;

відстрочки від призову, які надало Мінекономіки або які надали через Дію, чинні до закінчення строку, але не довше ніж до 28.02.2025;

рішення про критичність підприємств, термін яких спливає до 30.11.2024, продовжують до 31.12.2024;

за окремим рішенням міністра оборони можна забронювати понад 50% військовозобов'язаних;

у загальній кількості військовозобов'язаних, яких пропонують до бронювання, не враховують військовозобов'язаних жінок;

для бронювання зарплата військовозобов'язаних за останні 3 місяці останнього звітного кварталу має бути не менше мінімальної, помноженої на 2,5;

у донорських проєктах можна бронювати до 50% працівників, безпосередньо залучених до виконання завдань;

підприємства подають дані про працівників у Пенсійний фонд не пізніше наступного дня після змін у трудових відносинах;

бронювання анулюють, якщо зарплата працівника менша за визначений рівень;

анулювання можна оформити через Дію.

У тексті постанови наведено й інші причини для анулювання відстрочки. Наприклад, якщо підприємство завершило надавати послуги чи виконувати роботи для ЗСУ, було ліквідовано або якщо його перестали визнавати критичним.

Цікаво! Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що з 1 грудня електронне бронювання в Дії стане можливим і для тих підприємств, які не мали такої можливості раніше. Але це все одно стосується не будь-якого бізнесу, а лише критичного.