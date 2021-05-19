Укріплення кордону: уряд перенаправив гроші з молдовської ділянки на російську

Україна укріпить кордон з Росією. Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що відбудеться перенаправлення грошей.
Вони були заплановані на інженерно-технічне облаштування українсько-молдовського кордону. Про це повідомив депутат Верховної Ради від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
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Україна посилить кордон з Росією
Гроші використають для того, щоб посилити українсько-російський кордон. А також – території, розташовані поблизу тимчасового окупованого Криму. Таке розпорядження підписав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 19 квітня 2021 року.
Як використають гроші
Відповідно до плану, на кордоні з Росією планують:
- створити нові прикордонні підрозділи;
- облаштувати кордон новою технікою для спостереження і сигналізації;
- створити системи земляних споруд і опорних пунктів.
План облаштування кордону / Фото документа
Коротко про загострення на кордоні України
- У березні 2021 року головнокомандувач Збройних сил України заявив, що Росія активно стягує війська до кордонів. У мережі навіть опублікували відповідні відео.
- Наприкінці квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що країна відводить війська нібито після навчань.
- Попри це, Росія зберігає техніку в областях, що межують з Україною.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що загроза нових провокацій з боку Росії ще не минула.