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      Уряд хоче скасувати фінансування місцевих виборів у жовтні, – Гончаренко

      - Читать новость на русском
      Місцеві вибори у жовтні під питанням / 24 канал

      Кабінет Міністрів нібито пропонує Верховній Раді обнулити фінансування місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Загалом уряд може скоротити доходи держбюджету на понад 100 мільярдів гривень.

      Про це повідомив депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Він посилається на проєкт поправок до держбюджету, розісланий керівництву парламенту.

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      Які ще зміни у бюджет уряд збирається внести

      • Зменшити доходи держбюджету на 115 мільярдів гривень;
      • Збільшити видатки на 96 мільярдів гривень;
      • Відповідно дефіцит дефіцит держбюджету збільшитися на 202 мільярда гривень;
      • Як покриття дефіциту збільшити внутрішні запозичення на 147 мільярдів гривень та зовнішні на 131 мільярд гривень;
      • Створити у держбюджеті стабілізаційний фонд на суму понад 124 мільярди гривень
      • Повністю урізати програми розвитку освіти;
      • Зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;
      • Скасувати підтримку національного кінематографу, театрів, Українського інституту книги;
      • Урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю.

      Що відомо про урізання урядом держбюджету

      • Кабінет Міністрів вже сьогодні працює та упродовж найближчих кількох днів внесе до Верховної Ради зміни до бюджету. Урізати бюджет планують на 50 мільярдів гривень. Таку заяву зробила заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів.
      • За її словами, зміни передбачатимуть збільшення видатків на охорону здоров’я і створення стабілізаційного фонду.
      • Ковалів також повідомила, що Україні необхідно додаткових 100 мільярдів гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Допомогти у цьому може Міжнародний валютний фонд. Зараз тривають перемовини щодо кредитування на суму, удвічі більшу за ту, про яку мовилося наприкінці 2019 року.
      • Відзначимо, що згідно із заявою голови комітету з гуманітарної політики Олександра Ткаченка, уряд готує рішення про урізанню половини бюджетних коштів, виділених на культуру.

      бюджет 2020
      Основні цифри Держбюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Бюджет 2020 Місцеві вибори 2020 Олексій Гончаренко Новини політики
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