Діалог продовжується, – в уряді спростували чутки про те, що Україну не запросили на саміт НАТО

Ольга Стефанішина спростувала інформацію про те, що Україну нібито не запросили взяти участь у саміті НАТО. За її словами, наразі навіть не затвердили порядок денний зустрічі.
Деталі від Стефанішиної
Наразі визначили лише дату проведення саміту лідерів країн НАТО – 14 червня 2021 року. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
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Саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається в двосторонньому діалозі. Ця робота ще триває і зарано остаточно говорити про її результати,
– пояснила віцепрем'єрка.
За її словами, інтенсивність діалогу Україна – НАТО залишатиметься високою. Наразі чиновники працюють над розширенням співпраці за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей.
Стефанішина запевнила, що під час свого візиту до Брюсселю 17 – 18 травня обговорюватиме всі важливі питання взаємодії Україна – НАТО.
Зауважимо, раніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі нібито затвердили програму саміту ООН, а Україну, мовляв, до участі не запросили.
Головне про вступ України в НАТО
- У 2008 році наша держава подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- У червні 2020 року Київ набув статусу партнера з розширеними можливостями Альянсу.
- Стефанішина повідомила, що РНБО готує рішення щодо ключових заходів України на шляху до членства в НАТО.
- Президент США Джо Байден заявив, що підтримує прагнення України вступили в Альянс.