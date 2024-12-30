За тиждень 5 авіакатастроф у світі: яка може бути причина масових інцидентів з літаками

За останній тиждень авіаінциденти трапились у Казахстані, Південній Кореї, Норвегії та Канаді. Малоймовірно, що причиною у всіх катастрофах є у несправності авіації.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що є одна країна, яка зацікавлена у стабілізації в світі. Тим часом країнам варто переглянути підхід до своїх коментарів щодо цих події.

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Причина масових інцидентів з літаками

Є повідомлення, що авіакомпанії просто могли використати старі літаки, які довгий час не здійснювали польотів. Однак, за словами керівника Центру, це "дитячі казки", адже авіацію завжди ретельно перевіряють перед польотом.

Крім того, що, найімовірніше, азербайджанський літак уразила російська ППО, на відео падіння видно, що він не випустив шасі. Так само їх не випустили літаки у інших країнах.

Тут дивні тенденція і дивний збіг обставин. Я вважаю, що це відбувається не випадково і не без участі росіян, адже вони зацікавлені у дестабілізації у всьому світі,

– наголосив він.

Клочок зауважив, що нещодавно в НАТО повідомили, що кількість кінетичних атак з боку країни-агресорки зростає. Він початку повномасштабного вторгнення Росії в України таких атак було приблизно 100. Водночас мовиться про інциденти, коли країни отримували попередження, тобто кількість могла бути набагато більша.

Зауважте! Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинувачує Росію в приховуванні своєї ролі в авіакатастрофі у Казахстані. Аналітики The Wall Street Journal повідомили, що взаємні звинувачення свідчать про одну з найбільших конфронтацій між Росією і лідерами колишніх радянських територій.

"Якщо світ влаштовує старий авіапарк і вони дозволяють літакам курсувати повітряним простором, то може варто переглянути свій підхід, кому слід видавати ліцензії на здійснення господарської діяльності?", – додав керівник Центру.

Авіакатастрофи за тиждень: коротко