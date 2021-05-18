Усі намагаються маніпулювати ситуацією, – Чаус знову опублікував допис

Колишній суддя Микола Чаус, якого начебто викрали у Молдові, знову опублікував допис у соцмережах. Ексслужитель Феміди наголосив, що усі намагаються маніпулювати ситуацією, проте він налаштований рішуче.
Чаус зазначив, що про "своїх" адвокатів він чує вперше. Та й навіть вони мають намір скористатись станом справ.
Раніше Чаус несподівано з'явився на відео і розповів про своє викрадення
Суддя звернувся до своєї сім'ї
Колишній суддя звернувся, ймовірно, до дружини, яку назвав "рибкою". Він запевнив, що ситуація – складна, проте він вважає, що все налагодиться.
Ситуація, в якій ми зараз, вимагає розуміння, спокою і терпіння, про що я багато разів говорив! Все обов'язково налагодиться! Утримайся від коментарів і необдуманих вчинків,
– попросив Чаус.
Колишній суддя повідомив, що телеграм-канал – єдиний спосіб тримати зв'язок і повідомляти, що з ним все гаразд.
Раніше Чаус опублікував відерзвернення
Зазначимо, що напередодні зниклий суддя вийшов на відеозв'язок. Він опублікував відеозвернення, у якому запевнив, що з ним усе добре. Чаус заявив, що його справді викрадали, але не зараз, а ще у 2016 році.