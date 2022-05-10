Усі оборонці міста мають бути врятовані, – командування Нацгвардії зробило заяву щодо Маріуполя

За час повномасштабної війни Росії проти України Маріуполь на Донеччині став символом нескореності, мужності те героїзму. Необхідно на міжнародному рівні розв'язати питання порятунку оборонців міста.

Про це заявили у Національній гвардії України 10 квітня. Наголосили, що Маріуполь є місцем ганьби Росії, яка нехтує всіма правилами й законами.

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"Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" і продовжують працювати над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти", – сказали у Нацгвардії.