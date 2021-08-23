Усі органи влади вже повинні мати чіткий план дій на випадок деокупації Криму, – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає Україну дивною країною, яка ні до чого не готова, проте здатна впоратись з будь-яким викликом. Проте уже зараз в кожному органі держвладм має існувати план щодо деокупації Криму.

Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю ще до старту Кримської платформи. Це актуально навіть, якщо цей план чекатиме протягом 5 чи 10 років.

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План має бути у військових, економістів, екологів, – Кулеба

В кожному органі державної влади вже має існувати план не лише того, що ми робимо для сприяння деокупації Криму, а й того, що ми будемо робити, коли деокупація почнеться. Такий план має бути у військових, МВС, економістів, екологів, освітян, держуправлінців,

– наголосив Кулеба.

Саме у цьому аспекті, впевнений міністр, в Україні багато роботи. Проте за останній рік ситуація змінилась. З'явилась стратегія деокупації Криму, Міністерство реінтеграції реалізує низку програм, пов'язаних з Кримом.

За останній рік було зроблено багато роботи щодо деокупації

Всі ці коліщата державної машини почали крутитися, і це робить мене щасливим. А якщо ми спільно з вами створимо ще, умовно, "моду на Крим", то люди самі захочуть долучатися,

– додав міністр.

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У Києві провели саміт Кримської платформи

Зазначимо, що 23 серпня в Києві провели перший саміт Кримської платформи. Участь у заході взяли представники 46 країн, які підписали підсумкову декларацію. Вони засудили незаконну окупацію Росією півострова.