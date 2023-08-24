Усі розуміють, хто має до цього стосунок, – Зеленський уперше прокоментував загибель Пригожина
Володимир Зеленський вперше прокоментував загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Він заявив, що Україна не має стосунку до його загибелі.
Про це Президент України заявив під час спільної з лідером Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції у Києві. Разом з тим, Зеленський підкреслив, що ця ситуація "у якомусь сенсі допоможе", передає 24 Канал.
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"Всі усвідомлюють, хто причетний"
Під час спільної конференції журналісти поставили питання щодо загибелі Пригожина у Росії. Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі Пригожина.
Коментуючи смерть Пригожина, президент також пожартував щодо літаків – мовляв, Україна зверталася до світу, але не такої підтримки очікувала. Зеленський вважає, що у якомусь сенсі такі події також допоможуть нашій країні.
Коли Україна зверталась до країн світу щодо літаків – ми не це мали на увазі… Ми не причетні до цієї ситуації, це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто причетний,
– відреагував на авіатрощу Зеленський.
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Радник міністра оборони Юрій Сак в коментарі ВВС заявив, що загибель Пригожина, якщо це дійсно сталося, це хороша новина для України.
"Одним терористом менше, що означає більше нестабільності в Росії. Знову ж таки, це ще одна ознака того, що Росія стає провальною державою, якою править терорист, який боїться власного народу", – заявив він.
На думку Сака, будь-які події, що роблять Росію слабшою, лише посилюють Україну.
Як коментують смерть Пригожина
- Президент США Джо Байден заявив, що не здивований тим, що сталося. Він наголосив, що ще не ознайомився із подіями, які сталися у Росії, проте згодом у Білому домі повідомили, що проінформували Байдена й уважно стежать за ситуацією.
- У Росії на офіційному рівні не коментували смерть Пригожина. Проте джерела, близькі до Путіна, також не здивовані загибеллю ватажка вагнерівців. У Кремлі говорять, що заколот Пригожина не могли "просто пробачити", тому, ймовірно, його могли ліквідувати.
- Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що збити літак з Пригожиним міг наказати особисто Путін. Експерти стверджують, що це "є публічною спробою відновити своє домінування та помститися за приниження", яке відчував російський диктатор після заколоту Пригожина 23 червня 2023 року.