Усі справи проти Саакашвілі мають виключно політичний характер, – ексголова Нацполіції
Джерело:24 канал
У Грузії суспільство переконане, що ситуація з Міхеілом Саакашвілі – це політичне переслідування. Винуватцем ув'язнення грузинського президента 2004 – 2013 років називають Бідзіна Іванішвілі.
Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила ексголова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Вона підкреслила, що такі дії проросійського олігарха – це великий сором для Грузії.
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"Усі справи, які завели проти Саакашвілі, мають виключно політичний характер", – наголосила Деканоїдзе.
Політичний реванш проти Саакашвілі
Політикиня зауважила, що добре ознайомлена з усіма справами проти Саакашвілі. Вона запевнила, що в жодній з них немає правової основи.
У такий спосіб проросійський режим у Грузії намагається тиснути на опозицію. Саме тому арешт президента є важливим символом для суспільства.
Не лише соратники Саакашвілі думають, що не можна переслідувати президента Грузії й використовувати брудні методи для реваншу.
Проросійська влада тисне на опозицію
За її словами, проросійський олігарх Іванішвілі заробив свої статки у 90-х. Чимало грошей надійшли з Росії. Зараз він є неформальним лідером Грузії, хоч і не обіймає посад при владі.
На російських телеканалах радіють, що Саакашвілі арештували. З цього можна зробити висновок, що ворог Путіна перебуває в ув'язненні Іванішвілі.
Водночас вона переконана, що зовсім скоро грузинам вдасться визволити політика. Оскільки тиск з боку населення та міжнародної спільноти – це важливі фактори.
Деканоїдзе розповіла про переслідування Саакашвілі в Грузії: відео
Арешт Саакашвілі в Грузії: що відомо
- Міхеіл Саакашвілі прибув у Грузію наприкінці вересня 2021 року. За кілька днів, 1 жовтня, його арештували через відкриті проти нього кримінальні справи.
- П'ятий президент Грузії своєї провини не визнав та заявив, що справи сфальсифікували. У в'язниці він оголосив голодування, так званий hunger strike.
- Українська нардепка та кохана політика Єлизавета Ясько наголосила 12 жовтня, що Саакашвілі забороняють розмовляти телефоном, а стан його здоров'я погіршується.