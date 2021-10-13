Усі справи проти Саакашвілі мають виключно політичний характер, – ексголова Нацполіції

У Грузії суспільство переконане, що ситуація з Міхеілом Саакашвілі – це політичне переслідування. Винуватцем ув'язнення грузинського президента 2004 – 2013 років називають Бідзіна Іванішвілі.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила ексголова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Вона підкреслила, що такі дії проросійського олігарха – це великий сором для Грузії.

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"Усі справи, які завели проти Саакашвілі, мають виключно політичний характер", – наголосила Деканоїдзе.

Політичний реванш проти Саакашвілі

Політикиня зауважила, що добре ознайомлена з усіма справами проти Саакашвілі. Вона запевнила, що в жодній з них немає правової основи.

У такий спосіб проросійський режим у Грузії намагається тиснути на опозицію. Саме тому арешт президента є важливим символом для суспільства.

Не лише соратники Саакашвілі думають, що не можна переслідувати президента Грузії й використовувати брудні методи для реваншу. Хатія Деканоїдзе Ексголова Нацполіції України

Проросійська влада тисне на опозицію

За її словами, проросійський олігарх Іванішвілі заробив свої статки у 90-х. Чимало грошей надійшли з Росії. Зараз він є неформальним лідером Грузії, хоч і не обіймає посад при владі.

На російських телеканалах радіють, що Саакашвілі арештували. З цього можна зробити висновок, що ворог Путіна перебуває в ув'язненні Іванішвілі. Хатія Деканоїдзе Ексголова Нацполіції України

Водночас вона переконана, що зовсім скоро грузинам вдасться визволити політика. Оскільки тиск з боку населення та міжнародної спільноти – це важливі фактори.

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