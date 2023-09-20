Усім в укриття – Росія може вдарити з моря: у низці областей оголосили повітряну тривогу

20 вересня 2023, 17:08
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Російські окупанти ні на день не припиняють атакувати українські міста. Ввечері 20 вересня у низці областей почали лунати сирени повітряної тривоги.

У жодному разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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Тривоги почали ширитися країною

18:01, 20 вересня

Відбій повітряної тривоги оголосили для Одеської, Миколаївської та Херсонської області.

17:53, 20 вересня

У моніторингових пабліках повідомили, що загроза ракетних пусків лишається для областей, де оголосили повітряну тривогу. Проте пусків ракет "Калібр" поки не фіксують.

Активна робота РЕБ (хибні цілі) з Півдня. Загроза реальних пусків лишається,
– мовиться у повідомленні.

17:36, 20 вересня

Повітряну тривогу оголосили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. У Повітряних силах повідомили, що там є загроза застосування балістичного озброєння.

У низці областей оголосили повітряну тривогу

Після 17:00 у низці центральних та південних областей почали лунати сирени. Через чергову загрозу ворожого обстрілу повітряну тривогу оголосили у:

  • Вінницькій області,
  • Черкаській області,
  • Кіровоградській області,
  • Миколаївській області,
  • Одеській області,
  • Дніпропетровській області,
  • Херсонській області,
  • Запорізькій області,
  • Донецькій області.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Також повітряна тривога триває у:

  • Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 533 дні,
  • тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 283 дні.

Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза застосування ракетного озброєння з акваторії Чорного моря!
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У Силах оборони Півдня повідомили, що надвечір ворог вивів у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій – малий ракетний корабель "Циклон", який може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається високим. За сигналом повітряної тривоги, не зволікаючи, переходьте в укриття. Попереджені – отже, озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно. Бережіть себе так, як Сили оборони бережуть Україну!" – мовиться у повідомленні.

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Росія била по Україні 19 вересня: коротко

  • Близько 3:39 19 вересня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що для Львівської області є загроза удару дронами-камікадзе. Атака була тривалою – перші вибухи у Львові почули приблизно о 4 ранку, а через 2 години в області оголосили про відбій тривоги.
  • Вранці над Дніпропетровщиною наші захисники збили ворожий безпілотник. Своєю чергою, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони вночі було знищено 10 ударних дронів типу Shahed-136/131.
  • Також російські терористи вдарили 4 ракетами по Слов'янську. На щастя, ця атака минула без жертв.

Автор: Ольга Котів