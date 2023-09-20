Усім в укриття – Росія може вдарити з моря: у низці областей оголосили повітряну тривогу

Російські окупанти ні на день не припиняють атакувати українські міста. Ввечері 20 вересня у низці областей почали лунати сирени повітряної тривоги.

У жодному разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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Тривоги почали ширитися країною

18:01, 20 вересня Відбій повітряної тривоги оголосили для Одеської, Миколаївської та Херсонської області. 17:53, 20 вересня У моніторингових пабліках повідомили, що загроза ракетних пусків лишається для областей, де оголосили повітряну тривогу. Проте пусків ракет "Калібр" поки не фіксують. Активна робота РЕБ (хибні цілі) з Півдня. Загроза реальних пусків лишається,

– мовиться у повідомленні. 17:36, 20 вересня Повітряну тривогу оголосили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. У Повітряних силах повідомили, що там є загроза застосування балістичного озброєння.

У низці областей оголосили повітряну тривогу

Після 17:00 у низці центральних та південних областей почали лунати сирени. Через чергову загрозу ворожого обстрілу повітряну тривогу оголосили у:

Вінницькій області,

Черкаській області,

Кіровоградській області,

Миколаївській області,

Одеській області,

Дніпропетровській області,

Херсонській області,

Запорізькій області,

Донецькій області.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 533 дні,

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 283 дні.

Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза застосування ракетного озброєння з акваторії Чорного моря!

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У Силах оборони Півдня повідомили, що надвечір ворог вивів у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій – малий ракетний корабель "Циклон", який може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається високим. За сигналом повітряної тривоги, не зволікаючи, переходьте в укриття. Попереджені – отже, озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно. Бережіть себе так, як Сили оборони бережуть Україну!" – мовиться у повідомленні.

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