Була загроза балістики: в низці областей оголошували повітряну тривогу
Російські окупанти ні на день не припиняють атакувати українські міста. Ввечері 2 листопада у низці областей вкотре оголосили повітряну тривогу.
У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
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У низці областей лунали сирени
Приблизно о 16:45 Україною почала ширитися повітряна тривога. Сирени лунали в:
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Кіровоградській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Житомирській області;
- Сумській області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 576 днів;
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 326 днів.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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Росіяни завдають ударів
- Вночі 1 листопада російські окупанти запустили по Україні 20 дронів-камікадзе типу "Шахед" та одну керовану ракету Х-59. Повітряним Силам вдалося її знищити разом з 18 ворожими БпЛА.
- Російські безпілотники перетнули майже всю Україну. Про роботу ППО повідомляли в західних регіонах України, зокрема у Львівській та Хмельницькій областях. Було попередження про загрозу для міста Старокостянтинів.
- У Кіровоградській області ж зафіксували найдовшу тривогу в регіоні – загроза тривала близько 8 годин. Уламки ворожого дрона пошкодили залізничну контактну мережу.
- На ранок стало відомо, що у Кременчуці ворог поцілив у найбільший в Україні нафтопереробний завод. На щастя, люди не постраждали, а ось підприємство припинило роботу.
- У Повітряних силах заявили, що вночі противник намагався атакувати об'єкти військової та критичної інфраструктури.