Була загроза балістики: в низці областей оголошували повітряну тривогу

Російські окупанти ні на день не припиняють атакувати українські міста. Ввечері 2 листопада у низці областей вкотре оголосили повітряну тривогу.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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У низці областей лунали сирени

Приблизно о 16:45 Україною почала ширитися повітряна тривога. Сирени лунали в:

Одеській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Кіровоградській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Житомирській області;

Сумській області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 576 днів;

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 326 днів.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

О 17:28 повітряну тривогу скасували скрізь, крім Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму.

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