Влучання в термінал Усть-Луги: у районі ввели надзвичайний стан, персонал евакуювали
Неподалік Санкт-Петербурга в Усть-Лузі палає нафтопереробний завод компанії "Новатек". За словами окупантів, горить термінал – звідти евакуювали всіх співробітників.
У порту Усть-Луги палає термінал компанії "Новатек". Через це у Кінгісепському районі Ленінградської області оголосили режим підвищеної готовності.
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Персонал заводу евакуювали
За словами росіян, горить термінал, на якому нафтопереробні продукти вантажать на судна задля експорту. Окупанти також повідомляють, що евакуацію персоналу вже проведено, а потерпілих немає.
У мережі з'явилося відео, як "евакуювали" співробітників заводу – вони щосили бігли до виходу. Хоч насправді на виробництві такого рівня можна було б організувати транспорт. Тим паче, що біжать вони просто дорогою.
Кадри евакуації з НПЗ: дивіться відео
До гасіння пожежі залучено сили та засоби МНС та Леноблпожспасу. Крім цього, на місці виїхали фахівці адміністрації Ленобласті.
У Кінгісепському районі ввели режим підвищеної готовності. Голова адміністрації району Юрій Запалатський проводить засідання оперативного штабу.
Пожежа у терміналі в Усть-Лузі: дивіться відео
Що відомо про пожежу в Усть-Лузі
- Зранку 21 січня на російському нафтопереробному заводі в місті Усть-Луга стався потужний вибух. Завод розміщений у прибережній зоні Балтійського моря. Одразу біля нього – вищезгаданий термінал, який вантажить ці продукти на експорт.
- Російське видання Фонтанка стверджує, що у термінал нібито прилетіли два БпЛА.
- Завод займається переробленням стабільного газового конденсату у моторне паливо, гас, дизельну фракцію та мазут. Його потужність становить близько 7 мільйонів тонн газового конденсату на рік.
- Однак варто зауважити, що Усть-Луга – не єдиний російський населений пункт, де сьогодні лунали вибухи.
- У Тулі, ймовірно, були влучання у завод "Щегловський вал", який виробляє систему ППО "Панцир". У соцмережах поширюють відео з вибухами.
- Крім цього, окупанти повідомляли про збиття безпілотників над Смоленською та Орловською областями.