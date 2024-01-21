Влучання в термінал Усть-Луги: у районі ввели надзвичайний стан, персонал евакуювали

Неподалік Санкт-Петербурга в Усть-Лузі палає нафтопереробний завод компанії "Новатек". За словами окупантів, горить термінал – звідти евакуювали всіх співробітників.

У порту Усть-Луги палає термінал компанії "Новатек". Через це у Кінгісепському районі Ленінградської області оголосили режим підвищеної готовності.

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Персонал заводу евакуювали

За словами росіян, горить термінал, на якому нафтопереробні продукти вантажать на судна задля експорту. Окупанти також повідомляють, що евакуацію персоналу вже проведено, а потерпілих немає.

У мережі з'явилося відео, як "евакуювали" співробітників заводу – вони щосили бігли до виходу. Хоч насправді на виробництві такого рівня можна було б організувати транспорт. Тим паче, що біжать вони просто дорогою.

Кадри евакуації з НПЗ: дивіться відео

До гасіння пожежі залучено сили та засоби МНС та Леноблпожспасу. Крім цього, на місці виїхали фахівці адміністрації Ленобласті.

У Кінгісепському районі ввели режим підвищеної готовності. Голова адміністрації району Юрій Запалатський проводить засідання оперативного штабу.

Пожежа у терміналі в Усть-Лузі: дивіться відео

Що відомо про пожежу в Усть-Лузі