Устінова звинуватила очільницю "Голосу" Рудик у політичному рейдерстві

Народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова звинуватила голову партії Кіру Рудик у рейдерстві. Вона "зачищала неугодних" керівників обласних осередків перед з'їздом партії.

За словами Устінової, такі "зачистки" відбувались у Дніпрі, Чернівцях та Херсоні. Про це вона повідомила у своїх соціальних мережах.

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Нардепка наголосила, що на місця "зачищених осіб" призначили помічників Рудик, які не мають жодного відношення до відповідних міст.

За останній місяць головою партії і її "посіпаками" з політради звільнили керівників "неугодних" обласних осередків, як-от у Дніпрі, Чернівцях чи Херсоні. Такі собі "зачистки" перед з'їздом,

– написала Устінова.

Наприклад, як розповіла депутатка, замість Олексія Поповича, який з нуля ще до парламентських виборів створював осередок, призначили Владислава Шелокова – помічника очільниці партії.

Устінова відзначила, що упродовж місяця створили ще 5 нових "осередків-пустишок". Їх очолили чинні депутати Київської ради від "Голосу":

Василь Попатенко – керівник Луганського осередку;

Зоя Ярош – керівниця Миколаївського осередку.

"Саме вони (ці депутати – 24 канал) голосували за всі одіозні "дерибани" землі в Києві, на які в Кличка не вистачало голосів і їх додавав "Голос", – додала Устінова.

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