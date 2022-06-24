Уся Калінінградська область виснажена, – Макарук оцінив захоплення Сувальського коридору

Росіяни зараз дуже активно розповідають литовцям, що "проріжуть собі Сувальський коридор". Це настільки малоймовірно, що аж смішно.

Про це 24 каналу розповів громадський діяч та речник Informnapalm Михайло Макарук. Він також зазначив, що більшість бойової потуги із Калінінградськї області задіяна в Україні.

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Калінінградська область вся виснажена, через те, що 80% бойових частин саме звідси або задіяні на Донбасі, або вже в українській землі,

– зазначає Макарук.

"Загалом, доволі хорошим був би варіант поділу Калінінградської області поміж Литвою та Польщею. Адже у Німеччини "немає яєць", аби це зробити", – додає речник Informnapalm.

Лише на території Литви розташовані британський, німецький, французький та американський батальйони НАТО, про Польщу взагалі мовчу – поляки зробили своє діло, зазначає журналіст. Він також додає, що у цих країн дуже широкий авіабатальйон, також не можна забувати про дружній флот Данії та Німеччини, що постійно перебуває у Балтійському морі.

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Тому шансів на те, що Росія все ж піде на такий самогубчий крок і вирішить "пробити" коридор до Калінінграду – мало, переконаний Михайло Макарук.

У Литві розширили транзитні заборони

Зазначимо, що після погроз Росії у бік Литви про у Вільнюсі пішов ще далі. Окрім заборони на залізничне перевезення на підсанкційні товари, заборонили і автомобільний експорт. Відповідно тепер, дуже багато товарів просто не можуть потрапити у Калінінградську область.

На кордоні Литви та Білорусі – вже черга з фур, які литовські прикордонники розвертають.

Протистояння Росії та Литви через "блокаду" Калінінграда

Литва виконує умови санкційного пакету ЄС, заборонивши транзит через свою територію певних російських товарів.

У Кремлі кажуть, що це є "порушенням всіх і вся" та погрожують Вільнюсу заходами у відповідь та навіть "розв'язаними руками".

Аби полякати литовців, росіяни почали навчання у Калінінградській області. Вони тренуватимуться гатити по території НАТО з "Градів" та "Гіацинтів".

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