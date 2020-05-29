Уся спина в синцях: в мережі показали жахливі травми пораненого в Броварах – фото (+18)

В мережу 29 травня виклали фото чоловіка, який отримав поранення під час перестрілки в Броварах. Його спина практично повністю вкрита синцями від пострілів.

Фото одного з постраждалих оприлюднив колишній депутат Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі.

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На думку екснардепа, такі травми можна отримати в результаті стрільби з пневматичної рушниці.

А на його місці могла бути дитина,

– зауважив Мосійчук.



Один із постраждалих в результаті стрілянини в Броварах / Фото з телеграм-каналу Ігоря Мосійчука

Стрілянина в Броварах: головне

Стрілянина в Броварах трапилась вранці 29 травня. Учасниками перестрілки стали підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень.

Водночас заступник глави МВС Антон Геращенко стверджує, що кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами. Поділили так маршрути чиновники, що відповідають за цей напрям у Київській області.

Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.

Що відомо про постраждалих в результаті стрілянини

В перестрілці взяли участь близько 100 людей. Поліції вже вдалося затримати 21 зловмисника, у них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині та Вінничині розпочали спецоперацію на дорогах. Відомо, що більшість чоловіків приїхали саме з Вінницької області.

В результаті стрілянини щонайменше 3 людини зазнали поранень: зараз усі перебувають у лікарні, одну людину вже прооперували. Також відомо, що під час перестрілки одна куля потрапила у вікно будинку поряд.

Чому поліція могла знати про напружену ситуацію в Броварах – читайте за посиланням.

Дивіться відеосюжет 24 каналу про стрілянину в Броварах: