Уся спина в синцях: в мережі показали жахливі травми пораненого в Броварах – фото (+18)
В мережу 29 травня виклали фото чоловіка, який отримав поранення під час перестрілки в Броварах. Його спина практично повністю вкрита синцями від пострілів.
Фото одного з постраждалих оприлюднив колишній депутат Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі.
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На думку екснардепа, такі травми можна отримати в результаті стрільби з пневматичної рушниці.
А на його місці могла бути дитина,
– зауважив Мосійчук.
Один із постраждалих в результаті стрілянини в Броварах / Фото з телеграм-каналу Ігоря Мосійчука
Стрілянина в Броварах: головне
- Стрілянина в Броварах трапилась вранці 29 травня. Учасниками перестрілки стали підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень.
- Водночас заступник глави МВС Антон Геращенко стверджує, що кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами. Поділили так маршрути чиновники, що відповідають за цей напрям у Київській області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
Що відомо про постраждалих в результаті стрілянини
- В перестрілці взяли участь близько 100 людей. Поліції вже вдалося затримати 21 зловмисника, у них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині та Вінничині розпочали спецоперацію на дорогах. Відомо, що більшість чоловіків приїхали саме з Вінницької області.
- В результаті стрілянини щонайменше 3 людини зазнали поранень: зараз усі перебувають у лікарні, одну людину вже прооперували. Також відомо, що під час перестрілки одна куля потрапила у вікно будинку поряд.
Чому поліція могла знати про напружену ситуацію в Броварах – читайте за посиланням.
Дивіться відеосюжет 24 каналу про стрілянину в Броварах: