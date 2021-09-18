Уточнили дуже багато визначень, – Веніславський про законопроєкт про олігархів

Комітет з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про олігархів. До другого читання документ суттєво змінили і додали чимало уточнень.

За рішенням комітету, було сформульовано 13 комплексних поправок, які враховують понад 200 пропозицій, що надійшли після першого читання. Про це повідомив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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Уточнили наслідки внесення особи до реєстру, – Веніславський

Він відзначив, що депутати врахували багато суттєвих положень, які зробили чіткішим застосування критеріїв закону про олігархів. А також унеможливили уникнення внесення до реєстру осіб, які впливають на економічне й політичне життя країни.

Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції,

– підкреслив нардеп від "Слуги народу".

За його словами, було уточнено наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди має подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа.

У законопроєкті №5599 також детально уточнені положення про:

заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій;

заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій та кандидатів, крім власних.

Веніславський вважає, що народні обранці суттєво покращили документ. Відтак тепер він стане ефективним інструментом у боротьбі з впливом олігархів на політичне життя країни.

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