Уточнили дуже багато визначень, – Веніславський про законопроєкт про олігархів
Джерело:пресслужба "Слуги народу"
Комітет з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про олігархів. До другого читання документ суттєво змінили і додали чимало уточнень.
За рішенням комітету, було сформульовано 13 комплексних поправок, які враховують понад 200 пропозицій, що надійшли після першого читання. Про це повідомив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.
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Уточнили наслідки внесення особи до реєстру, – Веніславський
Він відзначив, що депутати врахували багато суттєвих положень, які зробили чіткішим застосування критеріїв закону про олігархів. А також унеможливили уникнення внесення до реєстру осіб, які впливають на економічне й політичне життя країни.
Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції,
– підкреслив нардеп від "Слуги народу".
За його словами, було уточнено наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди має подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа.
У законопроєкті №5599 також детально уточнені положення про:
- заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій;
- заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій та кандидатів, крім власних.
Веніславський вважає, що народні обранці суттєво покращили документ. Відтак тепер він стане ефективним інструментом у боротьбі з впливом олігархів на політичне життя країни.
Законопроєкт про статус олігарха: що про це відомо
- Верховна Рада підтримала в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про статус олігархів. Він передбачає створення в Україні відповідного реєстру, в який особи можуть потрапити, якщо відповідатимуть встановленим критеріям.
- Комітет з оборони 17 вересня рекомендував парламенту ухвалити цей документ у другому читанні. У нього було внесено багато поправок, зокрема, вводиться визначення "представник олігархів".
- 10 вересня спікер Дмитро Разумков направив законопроєкт про олігархів Венеційській комісії, яка перевірить його на відповідність Конституції.
- Водночас у "Слузі народу" заявили, що не будуть затягувати розгляд законопроєкту. За словами нардепки Євгенії Кравчук, висновок Венеційської комісії не є обов'язковим для виконання – це рекомендація, до якої "можуть дослухатись, а можуть не дослухатись".