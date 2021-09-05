Утримували з мішком на голові: нові подробиці затримання Нарімана Джелялова

Окупанти у Криму утримували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова у невідомому приміщенні. При цьому поводились з ним особливо жорстоко.

Співробітники ФСБ тримали Джелялова в наручниках, з мішком на голові. Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров, посилаючись на слова адвоката.

До речі Затриманому в Криму заступнику глави Меджлісу загрожує до 15 років тюрми, – Чубаров

Крім того, силовики чинили жорсткий психологічний тиск на кримського татарина.

Текст публікації Рефата Чубарова:

За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці і вивезений в невідомому напрямку ФСБ-шниками перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском.

Що відомо про затримання Джелявова

Окупанти провели обшуки у помешканні Нарімана Джелялова в селі Первомайське. Потім Джелялова вивезли у мікроавтобусі в невідомому напрямку.

14 правозахисних організацій України висунули термінове звернення до міжнародної спільноти та української влади з вимогою звільнити бранців.

У Києві біля посольства Росії люди вийшли на протест, аби продемонструвати підтримку кримським татарам. Вони скандували "Путін – вбивця".