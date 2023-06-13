Увійшли Bradley і Stryker: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
Джерело:Міноборони США
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу на суму 325 мільйонів доларів. Він включає додаткові бронемашини Bradley і Stryker.
Відповідну інформацію оприлюднили 13 червня. Цей пакет допомоги охоплює критично необхідні "можливості ППО" та інші потреби.
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Що буде в новій допомозі від США
У Пентагоні 13 червня заявили, що США оголошують про новий пакет допомоги для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.
Він включає ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримки українських ППО, які мужньо захищають українських солдатів, цивільних осіб та критичну інфраструктуру, а також артилерію, протитанкові системи та боєприпаси на суму до 325 мільйонів доларів,
– заявили у Міноборони США.
Згідно з даними Міністерства оборони США, у новий пакет допомоги увійдуть:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів;
- 15 бойових машин піхоти Bradley;
- 10 бронетранспортерів Stryker;
- протиброньові системи Javelin;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
- запчастини та інше польове обладнання.
В американському міністерстві зазначили, що це 40-й пакет військової допомоги Україні із серпня 2021 року.
"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Що цьому передувало
- Буквально 13 червня ЗМІ поширили інформацію про те, що Пентагон надасть Україні нову бронетехніку замість пошкодженої під час контрнаступу. Журналісти посилались на представника Міністерства оборони США.
- Попередньо пояснювали, що допомога включатиме бронемашини Stryker та Bradley. Саме вони можуть замінити пошкоджені та знищені в ході контрнаступу ЗСУ.
- Варто зазначити, що на 15 червня заплановане 13 засідання в форматі "Рамштайн". Міністри оборони зустрінуться в Брюсселі, в очному форматі.
- За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, говоритимуть про деталі "авіаційної коаліції". Зокрема, про навчання не лише українських пілотів, а й техніків та інженерів. Також обговорюватимуть ППО та боєприпаси.