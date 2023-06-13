Увійшли Bradley і Stryker: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу на суму 325 мільйонів доларів. Він включає додаткові бронемашини Bradley і Stryker.

Відповідну інформацію оприлюднили 13 червня. Цей пакет допомоги охоплює критично необхідні "можливості ППО" та інші потреби.

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Що буде в новій допомозі від США

У Пентагоні 13 червня заявили, що США оголошують про новий пакет допомоги для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

Він включає ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримки українських ППО, які мужньо захищають українських солдатів, цивільних осіб та критичну інфраструктуру, а також артилерію, протитанкові системи та боєприпаси на суму до 325 мільйонів доларів,

– заявили у Міноборони США.

Згідно з даними Міністерства оборони США, у новий пакет допомоги увійдуть:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

протиброньові системи Javelin;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи АТ-4;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;

запчастини та інше польове обладнання.

В американському міністерстві зазначили, що це 40-й пакет військової допомоги Україні із серпня 2021 року.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Що цьому передувало