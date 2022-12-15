Стан Саакашвілі суттєво погіршився: Лубінець звернувся до Грузії

Нещодавно стало відомо, що Міхеїла Саакашвілі отруїли. Наразі стан здоров'я колишнього президента Грузії значно погіршився.

Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець. Він вважає за необхідне, особисто переконатися, що його життю немає загрози.

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Лубінець хоче навідати Саакашвілі

Омбудсман закликав владу Грузії допустити його до Саакашвілі, який наразі знаходиться в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі.

Лубінець повідомив, що критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Міхеіл Саакашвілі викликає тривогу та занепокоєння.

Також він запевнив, що грузинська сторона повинна забезпечити його належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі. Або сприяти переведенню до європейських чи американських медичних установ.

Водночас Лубінець додав, що "Україна, як демократична й сучасна європейська держава, буде приділяти максимум уваги дотриманню прав та інтересів своїх громадян, які перебувають за кордоном".

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