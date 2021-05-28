Як зазначили в Укрзалізниці, наразі на черзі – 2 потяги, обидва з яких курсуватимуть до Генічеська.

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Нові рейси Укрзалізниці

№ 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Потяг почне курсувати з 3 червня і відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50. Він курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3:40.

Потяг почне курсувати і відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50. Він курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3:40. № 231/232 сполученням Івано-Франківськ – Генічеськ. Він курсуватиме з 5 червня по непарних числах, відправлятиметься з Івано-Франківська о 14:42 та прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня.

Укрзалізниця робить усе можливе, щоб літні мандрівки потягами стали зручнішими для наших пасажирів. Не забувайте про маски та санітайзери під час поїздок,

– зазначили в УЗ.

Скільки коштують квитки

Пасажири вже можуть придбати квитки на нові рейси до моря. Їхня вартість складає:

Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ – 380 гривень за купе та 224 гривні за плацкарт.

– 380 гривень за купе та 224 гривні за плацкарт. Івано-Франківськ – Генічеськ – 867 гривень за купе і 473 гривні за плацкарт.

Станом на 28 травня 12:00 у вагонах ще багато вільних місць.



Вільні місця у потязі Івано-Франківськ – Генічеськ / Скриншот із сайту УЗ