На узбережжі Одеси знешкодили дві ворожі морські міни: як це відбувалося – у відео

На берег моря на Одещині викинуло дві міни російських окупантів. Наші фахівці підривної команди знешкодили їх.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Ворожу зброю викинуло на берег напередодні.

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На Одещині знешкодили ворожі міни

На Одещині 2 морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-морських сил знешкоджено,

– повідомило командування.

Додали, що їх вилучили та підірвали у безпечному місці. Саме так їх знищили і тепер міни не загрожують мирним жителям.

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На Одещині фахівці підривної команди знешкодили якірні міни / Фото ОК "Південь"

Міну викинуло на берег 14 травня

Голова Одеської ОВА Максим Марченко 14 травня повідомив, що шторм виніс на берег Одеси ворожу російську міну.

Тоді людей закликали утримуватися від прогулянок на пляжі, адже порушення правил заборони може мати трагічні наслідки.

Оскільки іншого рішення для того, щоб її знешкодити, немає, наші сапери вирішили підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра (мовилось про 15 травня – 24 канал),

– сказав Марченко.

Тоді політик порадив громадянам не пересуватися пляжами, бо це може бути небезпечно для життя.

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