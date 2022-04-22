На узбережжі Южного виявили морську міну

22 квітня 2022 , 11:37
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Джерело:

Суспільне

Вночі 22 квітня до узбережжя міста Южне на Одещині з Чорного моря прибило міну. На пляж направили місцевих саперів.

Інформацію про вибухонебезпечний предмет підтвердили в Южненській громаді та закликали містян утриматися від прогулянок пляжем. 

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Знешкодження міни відбудеться сьогодні, 22 квітня. 

За словами речниці ДСНС Одеської області Марини Мартиненко, розмінуванням займатимуться військові.

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Автор: Юлія Бабич