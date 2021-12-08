Уже не буде, як раніше: українці повинні бути готовими захищати державу, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що військова агресія Росії проти України багато чого змінила, але в суспільстві "як і раніше зберігається багато інерції". За його словами, нині найскладніше завдання – перебудувати свідомість людей.

Міністр оборони зазначив: навіть якщо війна закінчиться завтра, і Росія піде з Донбасу та тимчасово окупованого Криму, на досягнення неконфліктного співіснування підуть десятиліття.

Читайте також Загроза вторгнення російських військ в Україну стоїть як ніколи гостро, – Садовий

Як було раніше, вже не буде. Всі громадяни повинні бути готові захищати країну, щоб у Кремлі не виникало навіть думок про рецидиви,

– сказав глава Міноборони.

Олексій Резніков пояснив, що "ми повинні виховувати дітей з розумінням, що їх це може торкнутися".

Це означає зовсім інший формат відносин між громадянами та владою.

Це база для нового публічного контракту.

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія може почати повномасштабну війну вже в січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

Навіщо Путіна війна в Україні: дивіться відео