Уже як експрезидент США: Байден покинув Вашингтон

Невдовзі після того, як Дональд Трамп склав присягу, Джо Байден разом із колишньою першою леді Джилл Байден покинув Капітолій. Він вирушив на об’єднану базу Ендрюс, звідки уже експрезидент США відлетить до Санта-Інези, штат Каліфорнія.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico та CNN. Кінцевий пункт призначення Байдена має символічне значення.

Дивіться також Хто займе ключові посади в кабінеті Трампа, що казали про Україну та кого слід остерігатися

Байден покинув Вашингтон

Колишній президент Джо Байден і колишня перша леді доктор Джилл Байден залишили Капітолій США і попрямували на об’єднану базу Ендрюс, звідки потім вирушать до Каліфорнії. Їх проводжав Дональд Трамп та його дружина Меланія.

Байден покинув Білий дім: дивіться відео

Подружжя Байденів відправляться з об’єднаної бази Ендрюс сьогодні вдень урядовим рейсом під назвою "Спеціальна повітряна місія 46".

Очікується, що віцепрезидентка Камала Гарріс, а також колишні президенти Білл Клінтон, Джордж Буш і Барак Обама – залишать об’єднану базу Ендрюс.

Від’їзд Байдена з Вашингтона, округ Колумбія, виглядає зовсім інакше, ніж його попередній відхід у статусі віцепрезидента. Після першої інавгурації Трампа у 2017 році Байден поїхав потягом із вашингтонського вокзалу Union Station до залізничної станції у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Але цього разу колишній президент разом із докторкою Джилл Байден вилетить урядовим літаком з об’єднаної бази Ендрюс на базу Космічних сил Ванденберг у окрузі Санта-Барбара, Каліфорнія. Очікується, що сім’я Байденів проведе деякий час у Санта-Інез, Каліфорнія, адаптуючись до життя поза публічною службою вперше за п’ять десятиліть.

Яким був останній візит Байдена до Санта-Інез

Байден востаннє відвідав Санта-Інез після свого виступу на національному з’їзді Демократичної партії в серпні, де він офіційно передав естафету віцепрезидентці Камалі Гарріс, невдовзі після того, як відмовився від участі у президентській гонці.

Тоді Байден насолоджувався словами прихильників демократів, які були вдячні за його рішення відступити і знову сподівалися, що Гарріс забезпечить перемогу. Однак замість цього Трамп повернувся до влади – і Байден покидає Вашингтон, взявши на себе велику частину критики від тих самих демократів, які проклали шлях до його повернення.