Уже є Придністров'я, – Кулеба відкинув ідею односторонніх поступок Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба виключив ймовірність односторонніх поступок Росії щодо Донбасу. Про це він написав в авторській колонці для видання зі США.

Як поганий приклад наслідків таких поступок Кулеба навів Придністров'я. Цей регіон є частиною Молдови, але фактично його контролюють російські війська.

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Поступки Росії – погана ідея

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Київ не піде на односторонні поступки Кремлю у питанні Донбасу. Для цього є багато причин, та можна згадати бодай фактично окуповане росіянами Придністров'я у Молдові.

Що показує досвід Придністров'я

У 1992 році у цьому регіоні Молдови загострився збройний конфлікт, який активно підживлювала Росія. І при цьому вимагала у влади Молдови прямого діалогу з Тирасполем, який оголосили столицею "ПМР" ("Придністровської Молдавської Республіки").

У всьому цьому є чимало схожого з поточною ситуацією на Донбасі. Однак:

Тоді офіційний Кишинів погодився на умови Росії і пішов на прямий діалог з маріонетками Росії.

А у 1994 Молдова проголосила позаблоковий курс та відмовилася від руху до НАТО.

Яким був результат обидвох цих поступок? Три десятиріччя "замороженого" конфлікту та жодного врегулювання. Російські військові та зброя і донині залишаються у Придністровському регіоні Молдови,

– підсумував Дмитро Кулеба.

Міністр переконаний, що ідея примусити на Україну якимсь тиском до односторонніх поступок Росії – необдумана, і що такі кроки геть не зроблять Володимира Путіна миролюбним.

Наприклад, видання AP із посиланням на джерела писало, що США можуть чинити тиск на Україну, щоб та офіційно погодилася на автономію Донбасу.

А тим часом:

У Пентагоні заявили, що Росія й далі нарощує війська біля кордону з Україною.

А президент Зеленський запевнив, що навіть через невелику ескалацію будуть серйозні санкції до Росії.

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