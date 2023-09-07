Кілька залпів і знищені "Шахеди": у ЗСУ показали бойову роботу Gepard вночі
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Українські оборонці неба вночі 7 вересня відбивали чергову російську атаку дронами-камікадзе. Українським бійцям вдалося збити "Шахеди" з допомогою німецької установки Gepard.
Повітряні Сили оприлюднили роботу Gepard, з якого відпрацьовували по дронах-камікадзе. Мовиться про роботу Gepard у зоні відповідальності Повітряного командування “Південь”.
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Gepard знищив щонайменше два “Шахеди”
На оприлюднених кадрах бойова робота Gepard в Одеській області. На кадрах видно, що українським воїнам вдалося збити щонайменше два ворожі “Шахеди”.
Бойова робота Gepard в Одеській області: дивіться відео
У Повітряному командуванні “Південь” інформували, що вночі 7 вересня в Одеській області було знищено 11 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.
Німеччина оголосила про передачу Україні снарядів до Gepard
- Gepard – це німецька зенітна самохідна артилерійська установка. На башті, яка може обертатися на 360 градусів, встановлені дві 35 мм гармати та два радари – пошуковий та відстежувальний. Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Ефективна дальність ураження – 5500 метрів.
- Нещодавно Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Україна отримає 10 080 боєприпасів для зенітних установок Gepard.
- Ці снаряди для Gepard виготовили на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall. Військовий оглядач Денис Попович наголосив, що Україна отримала боєприпаси нового виробництва.
- За його словами, ці снаряди використовують для того, аби відбивати атаки "Шахедів". Повідомляється, що Німеччина раніше не виробляла такі боєприпаси. Снаряди були у Швейцарії, яка не хотіла їх надавати Україні через нейтральність.
Нічна атака “Шахедами”: деталі
Уночі 7 вересня було зафіксовано пуски 33 "Шахедів", в основному – у напрямку південних районів Одеської області. Також “Шахеди” атакували з Півночі. Українські бійці знищили 25 дронів-камікадзе.
В Одеській ОВА 7 вересня повідомили, що росіяни вчетверте атакували Ізмаїльський район.
Унаслідок удару в декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина.