Кілька залпів і знищені "Шахеди": у ЗСУ показали бойову роботу Gepard вночі

Українські оборонці неба вночі 7 вересня відбивали чергову російську атаку дронами-камікадзе. Українським бійцям вдалося збити "Шахеди" з допомогою німецької установки Gepard.

Повітряні Сили оприлюднили роботу Gepard, з якого відпрацьовували по дронах-камікадзе. Мовиться про роботу Gepard у зоні відповідальності Повітряного командування “Південь”.

Дивіться також "Шахеди" летять впритул до кордону з Румунією: наскільки важко їх там збивати

Gepard знищив щонайменше два “Шахеди”

На оприлюднених кадрах бойова робота Gepard в Одеській області. На кадрах видно, що українським воїнам вдалося збити щонайменше два ворожі “Шахеди”.

Бойова робота Gepard в Одеській області: дивіться відео

У Повітряному командуванні “Південь” інформували, що вночі 7 вересня в Одеській області було знищено 11 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.

Німеччина оголосила про передачу Україні снарядів до Gepard

Gepard – це німецька зенітна самохідна артилерійська установка. На башті, яка може обертатися на 360 градусів, встановлені дві 35 мм гармати та два радари – пошуковий та відстежувальний. Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Ефективна дальність ураження – 5500 метрів.

Нещодавно Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Україна отримає 10 080 боєприпасів для зенітних установок Gepard.

Ці снаряди для Gepard виготовили на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall. Військовий оглядач Денис Попович наголосив, що Україна отримала боєприпаси нового виробництва.

За його словами, ці снаряди використовують для того, аби відбивати атаки "Шахедів". Повідомляється, що Німеччина раніше не виробляла такі боєприпаси. Снаряди були у Швейцарії, яка не хотіла їх надавати Україні через нейтральність.

Нічна атака “Шахедами”: деталі

Уночі 7 вересня було зафіксовано пуски 33 "Шахедів", в основному – у напрямку південних районів Одеської області. Також “Шахеди” атакували з Півночі. Українські бійці знищили 25 дронів-камікадзе.

В Одеській ОВА 7 вересня повідомили, що росіяни вчетверте атакували Ізмаїльський район.

Унаслідок удару в декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина.