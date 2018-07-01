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В аеропорту "Київ" знову спалахнув скандал з українськими туристами: деталі історії

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В аеропорту "Київ" знову спалахнув скандал
В аеропорту "Київ" знову спалахнув скандал / Фото з соціальних мереж

В аеропорту "Київ" (Жуляни) знову спалахнув скандал через проблеми з відправкою українських туристів на відпочинок. Усе через авіарейс до Єгипту, який переносили близько 10 разів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Анна Каранова, яка планувала відпочити за кордоном разом з матір’ю та дитиною.

За словами жінки, ні туроператор JoinUp, ні авіакомпанія BravoAirways не могли дати зрозумілої відповіді про причини багатогодинної затримки вильоту. А в якийсь момент навіть змінився аеропорт, з якого повинен був вилітати літак.

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Пасажирів годинами не забезпечували їжею в будівлі аеропорту, а менеджер фірми-туроператора після кількох телефонних дзвінків з проханням пояснити ситуацію, взагалі перестав брати слухавку.

Каранова зазначила, що після тривалого скандалу пасажирів впустили в дивний літак без розпізнавальних знаків. Проте вже через півгодини польоту пілоти несподівано вирішили повернутися до Києва та відмовилися летіти на цьому авіасудні.

Привезли до невідомого літака на запасну смугу. Запустили в літак. Гаразд. Злетіли. Покружляли... 30 хвилин в небі. Стюардеса оголошує, що з технічних причин повертаємося в аеропорт "Бориспіль". Шок. Це жарт ??? Ні, не жарт. Якщо хто не знає, перемовляється команда між собою англійською, щоб не створювати паніку серед пасажирів. Паніка таки була... Літак зазнає катастрофи... Шок!!! Дякую пілотам – приземлилися нормально,
– мовиться у повідомленні туристки.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту "Київ" трапився схожий інцидент: приблизно 70 українських туристів застрягли там через скасовані рейси у Туніс. 22 червня авіакомпанія Bravo скасувала загалом 3 рейси до Тунісу, а ще кілька було перенесено на іншу дату.

Теги: Новини України Транспорт авіація Скандал Новини Києва Єгипет відпочинок
Джерело: 24 канал
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