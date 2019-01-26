В Австралії величезний пітон заліз в унітаз та вкусив жінку

59-річну мешканку Австралії Гелен Річардс вкусив півтораметровий пітон, який заліз в унітаз. Жінка отримала неглибокі колоті рани, які їй одразу обробили антисептиком.

Інцидент стався, коли потерпіла гостювала у родичів у Брісбені, йдеться на сайті BBC.Україна.

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Гелен Річардс розповіла, що "відчула різкий удар", коли сіла на унітаз.

Я прямо підскочила, озирнулась і побачила, як щось схоже на черепаху з довгою шиєю, відповзає назад в унітаз,

– сказала вона.

Щоб якось витягти величезного пітона, австралійцям довелося викликати професійного ловця змій Жасмін Зелені, яка зазначила, змії часто ховаються в туалетах, коли шукають воду в спекотну погоду.

"Найбільш зручний для змії вихід виявився закритий, тому коли Гелен сіла на унітаз, тварина злякалася", – відповіла ловець змій в інтерв'ю ВВС.



Змія від спеки сховалася в унітазі

Килимові пітони дуже популярні уздовж східного узбережжя Австралії. Вони не є отруйніими, але після їхніх укусів рекомендують робити щеплення від правця.

Крім того, в Австралії вже два тижні стоїть сильна спека, температура повітря досягає 47 градусів за Цельсієм. Від спеки постраждало кілька видів диких тварин, надходили повідомлення про масову загибель коней, місцевих кажанів і риб.

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Що робити, якщо вкусила змія? Медики радять одразу звертатися до лікаря, адже отрута змії викликає руйнування червоних тілець крові в організмі людини. На місці укусу одразу утворюється болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями.