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В Італії випадково знайшли руїни палацу, якому близько 2000 років: неймовірні фото

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У Римі випадково виявили 2000-річні руїни палацу військового командира. На неймовірну знахідку натрапили робочі під час розширення столичної гілки метрополітену.

Археологи, які наразі працюють на римській лінії метро C, розкрили резиденцію ІІ століття нашої ери, повідомляє The New York Times.

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Палац був захований на глибині 12 метрів. Розкішний будинок був прикрашений мозаїками з геометричними малюнками, мармуровою підлогою та фресками. Саме їх уламки знайшли науковці під час дослідження. Окрім цього, вже знайдено залишки щонайменше одного фонтану та рідкісні артефакти.

Вчені встановили, що палац належав державному службовцю, який був спеціальним командиром казарми в Колізеї. Ймовірно, біля свого маєтку чоловік мав окремий склад. Вчені знайшли фундамент будівлі, однакового розміру з більш спартанським інтер'єром.

Навіть після відкриття військового комплексу ми не уявляли, що знайдемо будинок з центральним внутрішнім двором, фонтаном і щонайменше 14 кімнатами,
– розповіла археолог Саймона Морретта.

Приміщення було заповнене брудом. Це свідчить про те, що маєток навмисно поховали під землю в середині ІІІ століття, незадовго до того, як римський імператор Авреліан почав будувати захисні стіни, які оточували місто.

Теги: LifeStyle Історія Фотоновини метро
Джерело: 24 Канал
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