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      У Києві влаштували Конопляний марш свободи: фото, відео

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      Конопляний марш свободи в Києві
      Конопляний марш свободи в Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)

      У Києві люди вийшли на "Конопляний марш свободи" за легалізацію доступу до медичного канабісу. Зокрема, медична марихуана допомагає онкохворим легше перенести хіміотерапію та без побічних ефектів.

      Учасники маршу вирушили від Кабміну урядовим кварталом до Верховної Ради.

      Читайте також: Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель

      "Питання, яке нас хвилює – врегулювання медичного канабісу законом. Це вирішується у Верховній Раді. Ми вимагаємо невідкладного внесення законопроєкту до ВР. Ми говоримо про перекваліфікацію канабісу і його діючої речовини з забороненої на такий статус, де контрольований державою обмежений обіг можливий для медичних пацієнтів, для застосування в медицині та науці", – сказав один з організаторів акції.

      Ми не говоримо про вільний продаж канабісу, про його виключення з переліку (наркотичних речовин). Це важливо розуміти,
      – наголосив він.

      На сьогодні в Україні є близько 2 мільйонів хворих, яким би міг допомогти медичний канабіс.

      Конопляний марш свободи в Києві доступ до медичного канабісу
      "Конопляний марш свободи" в Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)

      Яка користь медичного канабісу для здоров’я? Він здвтний полегшити хронічний біль, симптоми розсіяного склерозу, нудоту і блювоту при хіміотерапії, епілепсію і синдром роздратованого кишківника. Ще марихуана знімає судоми при синдромі Паркінсона.

      Дивіться онлайн-трансляцію з "Конопляного маршу свободи" в Києві:

      Що про медичний канабіс думає Зеленський?

      Президент України Володимир Зеленський заявляв, що декриміналізація канабісу зараз не на часі і не в пріоритеті. За його словами, Україну не варто порівнювати з Канадою чи іншими країнами, адже в країні і без того існує безліч проблем та суспільство може бути не готовим до таких змін.

      Зараз не йдеться про легалізацію канабісу, але я знаю, що дуже багато людей хочуть займатись цим бізнесом в Україні,
      – заявив Зеленський.

      Читайте також: Після "хімії" викручує так, що хочеться вити воєм, – Соколова про важливість медичного канабісу

      Учасники "Конопляного маршу свободи" процитували ці слова Зеленського і почали вигукувати: "Давай, на часі. Не колись, а зараз!" Вони також закликали голову держави і народних депутатів невідкладно зареєструвати законопроєкт, який би врегулював питання доступу до медичного канабісу.

      Зауважимо, що в березні 2019 року був розроблений законопроєкт про використання марихуани з медичною метою. 15 травня комітет парламенту з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроєкт №10313 щодо забезпечення фундаментального права особи на життя. Однак документ не був винесений не розгляд парламенту.

      легілазація марихуани світ інфографіка

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України медичний канабіс Верховна Рада Законодавство Новини Києва Пікет Наркотики Здоров'я Новини Здоров'я
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