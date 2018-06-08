В мережі показали трейлер нової гри від розробників S.T.A.L.K.E.R. – Fear the Wolves

В мережі опублікували трейлер майбутнього шутера Fear the Wolves. Над створенням гри працювали колишні розробники S.T.A.L.K.E.R., саме тому гра привернула увагу користувачів. Варто зазначити, що тема Fear the Wolves також цікава – "королівська битва" в Чорнобилі.

Про це повідомляє wccftech.

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Анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 міг відвернути увагу геймерів від постапокаліптичної битви на виживання, але студія вирішила поквапитися: спеціально перед Е3 2018 у мережі з'явилося відео, яке відкриває завісу таємниці над проектом Fear the Wolves. Проте, наскільки добре розробники змогли втілити в життя всі свої амбітні плани і обіцянки показати новий погляд на звичний жанр, судити поки рано. Зате можна оцінити антураж і загальну ідею та порівняти картинку з власними очікуваннями.

Fear the Wolves – "королівська битва" з усіма науково-фантастичними атрибутами Чорнобиля: смертельними аномаліями, зараженим середовищем та небезпеками, котрі чекають за кожним поворотом.

Команда Vostok Games планує відвідати Е3, так що в ході виставки напевно з'ясуються нові подробиці. Точних дат релізу поки немає, але відомо, що гра вийде в ранньому доступі в Steam вже цього літа, а на консолях – в 2019 році.

Трейлер гри Fear the Wolves – дивіться відео

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