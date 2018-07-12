В НБУ пояснили, які наслідки може мати відсутність траншу МВФ

Національний банк України вбачає ризики щодо здатності держави виконати заплановані у бюджеті видатки через відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Читайте також: Чому Нацбанк "лізе" із законодавством до криптовалют: пояснення НБУ

"Подальше зволікання з реалізацією умов програми співпраці з МВФ зменшує ймовірність отримання фінансування, передбаченого цією програмою, і все більше звужує вікно можливостей у залученні боргових ресурсів на міжнародних ринках капіталу, необхідних для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках", – йдеться у повідомлені.

Національний банк України також констатує зростання відпливу капіталу з України та збереження високих темпів трудової міграціїукраїнців, які називає одними з ключових ризиків економічній стабільності.