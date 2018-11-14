"В них чіткі приціли": бойовики РФ стягують техніку до окупованої Горлівки

Проросійські бойовики стягують техніку до окупованої Горлівки. Наші воїни і вдень, і вночі чують як з боку ворога гудять мотори танків та БМП. Активізувалися ворожі диверсанти, вони щоночі намагаються наблизитись до позицій українських військових.

Ворог ні на день не припиняє обстрілів, використовуючи заборонені міномети.

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"Працюють 120-і та 82-і. Останнім часом дуже активно почали проявлятися. Немає такої хвилини, щоб не було обстрілів", – зазначив військовослужбовець "Бригади" чорних запорожців ЗСУ Володимир.

Крім того, українські армійці постійно чують переміщення техніки на околицях окупованої Горлівки. Українська розвідка повідомила, що на той бік заїхало поповнення з Росії, адже стріляють чітко та точно, особливо снайпери. Шахтарі та трактористи таких навичок точно не мають.

В них чіткі приціли. Тобто, стріляють не куди попало, працюють чітко по мішені,

– сказав військовий.

Молоді хлопці витрачають найкращі роки життя не на клуби та гулянки. Вони ризикують життям щохвилини задля того, щоб решта країни могла спокійно жити.