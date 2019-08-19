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      В обхід Росії: Україна отримуватиме з Румунії 1,5 мільярда кубів газу щороку

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      Україна та Румунія домовилися щодо газу
      Україна та Румунія домовилися щодо газу / Ілюстративне фото (pixabay)

      З 1 січня 2020 року створять постійну систему імпорту з Румунії природного газу обсягом у 1,5 мільярда кубів на рік. "Укртрансгаз", "Молдовагаз" та оператори газотранспортних систем інших країн-учасників вже досягли домовленостей.

      Мовиться про створення нових імпортних потужностей на базі системи Трансбалканських трубопроводів із системи "південь-північ". Про це повідомила прес-служба "Укртрансгазу".

      Читайте також: "Нафтогаз" переміг "Газпром" у міжнародному суді: росіяни повинні сплатити мільярдний борг

      Для чого домовлялися про газ із Румунією? Щоб зменшити залежність від Росії, від транзиту російського газу через Україну, а також щоб ефективніше підготуватися до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

      "Вже з 1 січня 2020 року буде створена постійна потужність для імпорту з Румунії обсягом 1,5 мільярда кубічних метрів газу на рік, незалежно від обсягів транзиту російського газу територією України", – наголосили в "Укртрансгазі".

      Блакитне паливо транспортуватимуть від точки "Ісакча-1 – Орловка" магістральними газопроводами "Роздільна – Ізмаїл" та "Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Ізмаїл". 

      Газ
      Досягнуто важливої домовленості про імпорт газу із Румунії / Схема від "Укртрансгазу"

      До слова, в рамках домовленості модернізують і газовимірювальні станції "Гребеники" в Україні й "Каушани" в Молдові. Загалом для України і Молдови цей проект має стратегічне значення: обидві держави підвищать надійність та безперебійність забезпечення газом своїх споживачів.

      Важливо! Росії таки доведеться укласти договір про транзит газу через Україну.

      Зауважимо, Україна спожила протягом 2018 року 32,3 мільярда кубів газу. Із них на потреби населення пішло 10,6 мільярда кубів, а для теплокомуненерго (які забезпечують опалення домівок українців) – 5,9 мільярда кубів.

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      Теги: Новини України Газ Ринок газу Румунія
      Джерело: 24 канал
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