На стихійному сміттєзвалищі в Одесі волонтери знайшли маленьку дівчинку. Вона жила в курені.

Дівчинка жила посеред стихійного звалища на вулиці Суднобудівна в курені зі старих ганчірок, який знаходився на теплотрасі, повідомляє "Думська". Її знайшли волонтери.

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Наразі дитину передали в одеський дитбудинок №1. Головний лікар установи Валентина Карташова зазначила, що Настя (так звати дитину) перебуває у важкому емоційному стані через життя у важких умовах.

Вдалось з’ясувати, що дівчинка не в перший раз потрапляє в дитячий будинок. Із попереднього будинку – її забрав батько. Відповідні служби мають докласти всіх зусиль для позбавлення батька батьківських прав.

В Одесі дитина жила на сміттєзвалищі / Фото: Думська