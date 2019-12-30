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      В Одесі дитина жила на сміттєзвалищі: фото

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      В Одесі дитина жила на сміттєзвалищі / dumskaya.net

      На стихійному сміттєзвалищі в Одесі волонтери знайшли маленьку дівчинку. Вона жила в курені.

      Дівчинка жила посеред стихійного звалища на вулиці Суднобудівна в курені зі старих ганчірок, який знаходився на теплотрасі, повідомляє "Думська". Її знайшли волонтери.

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      Наразі дитину передали в одеський дитбудинок №1. Головний лікар установи Валентина Карташова зазначила, що Настя (так звати дитину) перебуває у важкому емоційному стані через життя у важких умовах.

      Вдалось з’ясувати, що дівчинка не в перший раз потрапляє в дитячий будинок. Із попереднього будинку – її забрав батько. Відповідні служби мають докласти всіх зусиль для позбавлення батька батьківських прав.

      В Одесі дитина жила на сміттєзвалищі / Фото: Думська

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Новини України Новини Одеси
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