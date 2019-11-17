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      В Одесі карета швидкої допомоги врізалась в дерево: фото з місця аварії

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      В Одесі сталося ДТП із "швидкою" / Нацполіція

      Через Mercedes в Одесі карета швидкої допомоги врізалась у дерево. Через зіткнення постраждали четверо людей – водій, фельдшер та двоє пасажирів.

      Так, 29-річний водій Mercedes під час повороту ліворуч не пропустив "швидку", повідомляють у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

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      Вона, зі слів очевидців, з проблисковими маячками та звуковою сиреною обганяла колону автотранспорту по зустрічній смузі руху. Через зіткнення "швидка" із легковиком виїхала за межі проїзної частини та врізалась у дерево.

      ДТП в Одесі
      ДТП із легковиком та "видкою" в Одесі/ Джерело: od.npu.gov.ua

      В результаті аварії тілесних ушкоджень зазнали водій, фельдшер та двоє пасажирів "швидкої". Всіх їх з ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до медичного закладу,
      – повідомляють у поліції.

      Наразі на місці аварія працювала слідчо-оперативна група.


      Фото з місця аварії в Одесі/ Джерело: od.npu.gov.ua

      Зазначимо, уУ Ізмаїлі Одеської області прямо під час руху загорілося поліцейське авто. У цей момент у салоні перебувала слідчо-оперативна група. Правоохоронці якраз їхали на виклик.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси
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