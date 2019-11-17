В Одесі карета швидкої допомоги врізалась в дерево: фото з місця аварії
Через Mercedes в Одесі карета швидкої допомоги врізалась у дерево. Через зіткнення постраждали четверо людей – водій, фельдшер та двоє пасажирів.
Так, 29-річний водій Mercedes під час повороту ліворуч не пропустив "швидку", повідомляють у пресслужбі Нацполіції Одеської області.
Дивіться також: Патрульні потрапили у жахливу ДТП у Маріуполі – фото
Вона, зі слів очевидців, з проблисковими маячками та звуковою сиреною обганяла колону автотранспорту по зустрічній смузі руху. Через зіткнення "швидка" із легковиком виїхала за межі проїзної частини та врізалась у дерево.
ДТП із легковиком та "видкою" в Одесі/ Джерело: od.npu.gov.ua
В результаті аварії тілесних ушкоджень зазнали водій, фельдшер та двоє пасажирів "швидкої". Всіх їх з ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до медичного закладу,
– повідомляють у поліції.
Наразі на місці аварія працювала слідчо-оперативна група.
Фото з місця аварії в Одесі/ Джерело: od.npu.gov.ua
Зазначимо, уУ Ізмаїлі Одеської області прямо під час руху загорілося поліцейське авто. У цей момент у салоні перебувала слідчо-оперативна група. Правоохоронці якраз їхали на виклик.
Вибір редакції
-
Криза в Ірані: силовики затримали понад тисячу людей, відключили інтернет і мобільний зв'язоксьогодні , 21:00
-
Найсмішніші меми тижня: маленький секрет Дубінського, гумовий виріб Киви та пустощі у Радісьогодні , 20:00
-
Бюджет має відповідати стану економіки, а не очікуванням людей, – експертсьогодні , 19:01