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В Одесі пасажирів неабияк налякав несправний літак: рейс до Барселони відмінили

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Пасажири чартерного рейсу YE 2301 Одеса-Барселона 23 червня не змогли вилетіти з аеропорту через несправне авіасудно
Пасажири чартерного рейсу YE 2301 Одеса-Барселона 23 червня не змогли вилетіти з аеропорту через несправне авіасудно / 5.ua

Пасажири чартерного рейсу YE 2301 Одеса-Барселона 23 червня не змогли вилетіти з аеропорту. Причиною цьому став несправний літак.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пасажирка рейсу Катерина Безпалова.

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Літак ще якось вилетів із Одеси з великим запізненням але, краще б, він, звичайно, не вилітав. Спочатку двигун завівся з якимось дуже дивним звуком чи, швидше, не завівся. Екіпаж повідомив, що це проблеми наземних і після того, як їх начебто вирішили, ми піднялися ... Але політавши півгодини з'ясувалося, що з літаком таки точно щось не так і нам доведеться приземлитися,
– написала жінка.

Зазначається, що чартерний рейс YE 2301 Одеса-Барселона виконувався спільно компанією YanAir і оператором Join-Up. Безпалову дивує, як літак взагалі допустили до зльоту.

Заступник директора аеропорту з виробничих питань прокоментував цей інцидент.

"Під час набору висоти виникла технічна несправність, екіпаж попросив повернутися назад, і аеропорт його прийняв. За технічним станом – є представник авіакомпанії, він вам відповість на це питання. Аеропорт за повітряне судно не відповідає", - сказав він, однак, не дав остаточної відповіді на питання, чи у справному стані випустили літак.

Додамо, що після приземлення близько 200 осіб залишили чекати заміни літака. Досі невідомо, чи слід людям очікувати на яку-небудь компенсацію.

 

Теги: Новини України авіація Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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