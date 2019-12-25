20:35
25 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 грудня
      Вєсті.UA: Новорічні дива для Ляшка. Святкове гречкосійство
      Вєсті.UA
      19:04, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      В Одесі попрощалися з 16-річним Кирилом Трофимчуком: він загинув унаслідок пожежі на Троїцькій

      295 Читать новость на русском
      Пожежа у коледжі на Троїцькій у Одесі: поховали 16-річного / "Думская"

      У центрі Одеси у Свято-Преображенському соборі попрощалися з 16-річним Кирилом Трофимчуком. Він був студентом економічного коледжу на Троїцькій, де сталася смертельна пожежа. Поховали хлопця на Другому християнському кладовищі.

      Попрощатися з хлопцем прийшло дуже багато людей. Свідки кажуть, що близько 1 тисячі – багато хто приходив і потім ішов із заплаканими обличчями. Серед присутніх можна було побачити близьких і родичів хлопця, студентів коледжу, де вчився Кирило, а також простих людей, які особисто загиблого не знали, пише "Думская".

      Радимо ознайомитися! Смерть другого сина за рік: сумна історія Трофимчуків, які постраждали через пожежу в Одесі

      За словами батька Кирила, похорон загалом обійшовся у 130 тисяч гривень, з яких 120 тисяч виділила мерія, а 10 тисяч заплатила родина хлопця.

      Кирила Трофимчука поховали на Другому християнському кладовищі Одеси.

      Пожежа на Троїцькій у Одесі: як прощалися з 16-річний Кирилом Трофимчуком 

      Зауважимо, що під час пожежі Кирило перебував на 5-му поверсі. Тут він мав заняття з вищої математики. Зі слів його матері, Хлопець встиг зателефонувати їй і попрощатися, сказавши, що задихається від диму.

      Кирило зовсім трошки недожив до свого дня народження – 26 лютого йому мало б виповнитися 17 років. 

      До теми! Пожежа в Одесі на Троїцькій: родинам загиблих і постраждалим виплатили часткову компенсацію

      Нещодавно урядова комісія завершила встановлювати причини смертельної пожежі в економічному коледжі. За основною версією, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі. А вже звідти вогонь поширився будівлею. Крім того, люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.

      Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки. А безпосередні причини та винуватців трагедії вже визначить суд.

      Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко

      • Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
      • Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
      • Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
      • Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
      як розгорталися останні події навколо пожежі на троїцькій у одесі
      В Одесі побили військову: міністр оборони взяв справу під свій контроль
      сьогодні
      3611
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Втрати Пожежа в Одесі на Троїцькій
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:27 Католицьке Різдво в Європі: цікаві ідеї для бюджетної подорожі
      Ірина Полицька 2106
      сьогодні , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 328
      24 грудня , 07:30 Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись
      738
      сьогодні , 17:30 Закони, які змінять життя українців у 2020 році
      Ірина Поліщук 1742
      сьогодні , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 1020
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук