В Одесі попрощалися з 16-річним Кирилом Трофимчуком: він загинув унаслідок пожежі на Троїцькій

У центрі Одеси у Свято-Преображенському соборі попрощалися з 16-річним Кирилом Трофимчуком. Він був студентом економічного коледжу на Троїцькій, де сталася смертельна пожежа. Поховали хлопця на Другому християнському кладовищі.

Попрощатися з хлопцем прийшло дуже багато людей. Свідки кажуть, що близько 1 тисячі – багато хто приходив і потім ішов із заплаканими обличчями. Серед присутніх можна було побачити близьких і родичів хлопця, студентів коледжу, де вчився Кирило, а також простих людей, які особисто загиблого не знали, пише "Думская".

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За словами батька Кирила, похорон загалом обійшовся у 130 тисяч гривень, з яких 120 тисяч виділила мерія, а 10 тисяч заплатила родина хлопця.

Кирила Трофимчука поховали на Другому християнському кладовищі Одеси.

Пожежа на Троїцькій у Одесі: як прощалися з 16-річний Кирилом Трофимчуком

Зауважимо, що під час пожежі Кирило перебував на 5-му поверсі. Тут він мав заняття з вищої математики. Зі слів його матері, Хлопець встиг зателефонувати їй і попрощатися, сказавши, що задихається від диму.

Кирило зовсім трошки недожив до свого дня народження – 26 лютого йому мало б виповнитися 17 років.

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Нещодавно урядова комісія завершила встановлювати причини смертельної пожежі в економічному коледжі. За основною версією, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі. А вже звідти вогонь поширився будівлею. Крім того, люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.

Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки. А безпосередні причини та винуватців трагедії вже визначить суд.

Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко