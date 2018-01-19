В Одесі проводиться спецоперація: чутно стрілянину, є жертви

У п’ятницю, 19 січня, в Одесі проводиться спецоперація. Поблизу школи №122 на вулиці Новосельського, 48 правоохоронці затримують озброєних зловмисників.

Про це повідомляє "Думская".

Очевидці повідомляють, що відбулася стрілянина, а також стверджують, що внаслідок інциденту поранення отримали працівники поліції. Зазначається, що 1 людина загинула.

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Свідки події згодом розповіли журналістам, що загинув 60-річний мешканець будинку №48 Валентин.

"У нього давно вже знесло дах, він вистрибнув з пістолетом і почав стріляти", – розповів сусід чоловіка.

При цьому поліція затримала під стіною і обшукує ще кількох людей.

"Він років п'ять ховався, тому чомусь зірвався", – стверджують очевидці.