В Одесі вандали спаплюжили антисемітськими написами приймальню "Блоку Петра Порошенка": фото
Приймальню Одеської територіальної організації "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" розмалювали невідомі вандали.
На таблиці приймальні невідомі зробили антисемітські та нецензурні написи. Фото розмістила у себе "Думская".
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За словами керівника секретаріату Одеської територіальної організації партії "Солідарність" БПП Валентини Шульц, напис виявили вранці 2 лютого співробітники офісу – по всій видимості, акт вандалізму стався вночі.
Антисемітські та нецензурні написи на приймальні "БПП" в Одесі
Відзначимо, на даний момент антисемітські написи практично стерли.
Варто зазначити, що нещодавно у Одесі на багатьох будинках єврейської спадщини невідомі вандали написали антисемітські гасла.