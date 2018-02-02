В Одесі вандали спаплюжили антисемітськими написами приймальню "Блоку Петра Порошенка": фото

Приймальню Одеської територіальної організації "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" розмалювали невідомі вандали.

На таблиці приймальні невідомі зробили антисемітські та нецензурні написи. Фото розмістила у себе "Думская".

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За словами керівника секретаріату Одеської територіальної організації партії "Солідарність" БПП Валентини Шульц, напис виявили вранці 2 лютого співробітники офісу – по всій видимості, акт вандалізму стався вночі.

Антисемітські та нецензурні написи на приймальні "БПП" в Одесі

Відзначимо, на даний момент антисемітські написи практично стерли.

Варто зазначити, що нещодавно у Одесі на багатьох будинках єврейської спадщини невідомі вандали написали антисемітські гасла.