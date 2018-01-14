В Одесі великі бурульки заполонили узбережжя: фото
22:29, 14 січня 2487 Читать новость на русском
Узбережжя Чорного моря в Одесі вкрилось гігантськими бурульками. При цьому сама водойма не замерзла.
Через різке зниження температури пляжі перетворились на крижані місцини, передає PolitekA.
На популярній набережній "Ланджерон" місцевий арт-об'єкт "Дім сонця" вкрився гігантськими бурульками.
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Користувачі соціальних мереж поділились неймовірними фотографіями із замерзлих пляжів.
Джерело: 24 Канал
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