03:58
15 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПЕТРО ПОРОШЕНКО НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО

В Одесі великі бурульки заполонили узбережжя: фото

22:29, 14 січня 2487 Читать новость на русском
Одеса. Замерзлий пляж
Одеса. Замерзлий пляж / Фото із соцмереж

Узбережжя Чорного моря в Одесі вкрилось гігантськими бурульками. При цьому сама водойма не замерзла.

Через різке зниження температури пляжі перетворились на крижані місцини, передає PolitekA.

На популярній набережній "Ланджерон" місцевий арт-об'єкт "Дім сонця" вкрився гігантськими бурульками.

Читайте також: Керченська поромна переправа вчергове припинила роботу

Користувачі соціальних мереж поділились неймовірними фотографіями із замерзлих пляжів.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Учасник АТО трагічно загинув на Вінниччині
 24 липня 2017 , 17:11
На 10-літнього хлопчика впала бетонна плита у Полтаві
 16 жовтня 2017 , 14:17
Курс валют на 15 січня: євро продовжує стрімко рости
 сьогодні , 08:30
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук