В Одесі водій важко поранив ножем пішохода: відео
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В Одесі правоохоронці впіймати зловмисника, який рухався на червоне світло і не спинився, коли дорогу переходили люди.
За інформацією поліції Одеської області, один з пішоходів ледь не опинився під колесами мопеда. Згодом між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку.
До слова: На Закарпатті хлопець на квадроциклі в'їхав у людей на узбіччі
В результаті, водій двоколісного поранив перехожого ножем, кинув на дорозі та поїхав. 29-річного постраждалого доправили у лікарню з порізами грудної клітини та живота у важкому стані.
Відомо, що зловмисником виявився раніше засуджений за тяжкий злочин одесит.
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