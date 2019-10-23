В Одесі водій важко поранив ножем пішохода: відео

В Одесі правоохоронці впіймати зловмисника, який рухався на червоне світло і не спинився, коли дорогу переходили люди.

За інформацією поліції Одеської області, один з пішоходів ледь не опинився під колесами мопеда. Згодом між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку.

До слова: На Закарпатті хлопець на квадроциклі в'їхав у людей на узбіччі

В результаті, водій двоколісного поранив перехожого ножем, кинув на дорозі та поїхав. 29-річного постраждалого доправили у лікарню з порізами грудної клітини та живота у важкому стані.

Відомо, що зловмисником виявився раніше засуджений за тяжкий злочин одесит.