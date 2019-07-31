В Одесі помер нацгвардієць, який у суді вистрелив собі в голову

29 липня у Київському міському суді Одеси 20-річний нацгвардієць намагався накласти на себе руки, вистреливши собі в голову. У ніч з 30 на 31 липня він помер у лікарні.

Усі видатки на транспортування і похорон забезпечить Національна гвардія, розповів прес-офіцер Південного управління НГУ капітан Володимир Бєлов виданню "Радіо Свобода".

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29 липня 20-річного солдата госпіталізували до міської клінічної лікарні №10 у Малиновському районі Одеси, де його й прооперували того ж дня. Потерпілий увесь час перебував в реанімації.

Нині у Нацгвардії триває службове розслідування щодо інциденту, але жодних результатів поки що немає.

Що відомо про імовірне самогубство нацгвардійця?29 липня у Київському міському суді Одеси 20-річний нацгвардієць, за версією слідства, намагався накласти на себе руки. Він буцімто вистрелив собі у голову просто під час несення служби.



За даними місцевих ЗМІ, поруч із нацгвардійцем була передсмерта записка. Відомо, що хлопець родом з Тернопільщини. У НГУ розповіли, що перед імовірною спробою самогубства з ним говорив психолог, який "не помітив жодних відхилень".