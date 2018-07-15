В Одесі "замінували" торговий центр
Правоохоронці Одеси у неділю, 15 липня, отримали повідомлення на лінію "102" про мінування торгового центру "Новий привоз" на вулиці Пантелеймонівській.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
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Зазначається, що на місце події було одразу відправлено вибухотехніків, рятувальників ДСНС та кінологів.
В ході перевірки жодних вибухових речовин та пристроїв не було виявлено.
Нагадаємо, внаслідок вибуху у Лиманському районі Донецької області постраждали двоє жителів Краматорська. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Джерело: 24 Канал
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