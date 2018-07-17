В Одесі затримали двох в'язнів-утікачів, які втекли з колонії зранку
Увечері у вівторок, 17 липня, в Одесі затримали двох в'язнів, які вранці втекли з колонії загального режиму №51.
Про це повідомив радник глави поліції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що втікачів було троє. Наразі щодо третього в'язня ще тривають оперативно розшукові заходи до яких долучено майже всі підрозділи МВС області.
Двох втікачів з групи, що сьогодні скоїла втечу з виправного закладу в м Одеса щойно затримано в Малиновському районі міста,
– написав Форостяк.
Нагадаємо, в Одесі близько 4:00 ранку 17 липня з колонії втекли троє в'язнів. Двоє зловмисників відбували покарання за незаконне проникнення і крадіжки, а третій – за насильницьке задоволення статевої пристрасті стосовно малолітніх.