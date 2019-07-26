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      В Одеській області скоєно напад на підприємця та його родину: є постраждалий

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      Напад на будинок підприємця в Одеській області
      Напад на будинок підприємця в Одеській області / Photobank

      В Одеській області зловмисники пограбували будинок приватного підприємця. Під час їхнього нападу у будинку перебували дружина та діти постраждалого.

      Інцидент трапився в селі Ліски, у Лиманському районі Одеської області.

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      Посеред ночі троє невідомих чоловіків з масками на обличчях, проникли в приватний будинок підприємця.

      Нападники зв'язали та побили господаря, окрім того залякали дружину та їх двох дітей. Наймолодша дитина 2015-го року народження.

      Знешкодивши власника будинку та залякавши його родину, злочинці заволоділи грошима та цінними речами. Приблизна сума збитків складає понад 10 000 доларів.

      Через завдані тілесні ушкодження господаря будинку госпіталізовано.

      Розпочато досудове розслідування.

      хроніка останніх кримінальних подій в україні
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      Теги: Новини Одеси Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Пограбування
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