В Одеській області скоєно напад на підприємця та його родину: є постраждалий

В Одеській області зловмисники пограбували будинок приватного підприємця. Під час їхнього нападу у будинку перебували дружина та діти постраждалого.

Інцидент трапився в селі Ліски, у Лиманському районі Одеської області.

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Посеред ночі троє невідомих чоловіків з масками на обличчях, проникли в приватний будинок підприємця.

Нападники зв'язали та побили господаря, окрім того залякали дружину та їх двох дітей. Наймолодша дитина 2015-го року народження.

Знешкодивши власника будинку та залякавши його родину, злочинці заволоділи грошима та цінними речами. Приблизна сума збитків складає понад 10 000 доларів.

Через завдані тілесні ушкодження господаря будинку госпіталізовано.

Розпочато досудове розслідування.